Врач и телеведущий Александр Мясников выделил парацетамол и антибиотик амоксиклав, как препараты, которые могут поражать печень. Он подчеркнул, что употребление лекарств без назначения врача является опасным.
Строгий контроль за антибиотиками в аптеках делает их покупку без рецепта сложной, но парацетамол часто употребляется без консультации медика. СМИ регулярно сообщают о случаях отравления парацетамолом из-за его чрезмерного употребления или одновременного приема с другими препаратами. Мясников отмечает, что антибиотики и противосудорожные средства являются причиной более 60% токсических поражений печени, сообщает МедЗдрав.Инфо.
Иран опередил Россию по туристическому потоку в Турцию
В начале 2024 года поток туристов из России в Турцию сократился на 14% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 433,6 тыс. поездок.
Боррель: Евросоюз оказывает помощь Киеву только из-за собственных интересов
На Западе боятся, что победа России нанесет ущерб другим странам.
Исследование нейробиологов выявило эффективный метод замедления процесса деменции
Ученые установили, что клетчатка, присутствующая в таких продуктах, как растительная пища, не только улучшает работу желудочно-кишечного тракта, но также положительно влияет на когнитивные функции.
Исследование автосервисов выявило причины недовольства механиков китайскими автомобилями
Отзывы от владельцев других марок подтвердили, что китайские машины не обеспечивают такой же надежности и долговечности, а ремонт китайских автомобилей часто сложнен из-за сложной конструкции и низкого качества материалов.