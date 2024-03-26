Врач Мясников предупредил о двух опасных препаратах, вызывающих поражение печени

Врач и телеведущий Александр Мясников выделил парацетамол и антибиотик амоксиклав, как препараты, которые могут поражать печень. Он подчеркнул, что употребление лекарств без назначения врача является опасным.

Строгий контроль за антибиотиками в аптеках делает их покупку без рецепта сложной, но парацетамол часто употребляется без консультации медика. СМИ регулярно сообщают о случаях отравления парацетамолом из-за его чрезмерного употребления или одновременного приема с другими препаратами. Мясников отмечает, что антибиотики и противосудорожные средства являются причиной более 60% токсических поражений печени, сообщает МедЗдрав.Инфо.