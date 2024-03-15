Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило Rezdiffra, первый препарат для лечения неалкогольного стеатогепатита, серьезного заболевания печени. Препарат, выпускаемый фармкомпанией Madrigal Pharmaceuticals, действует на рецептор гормона щитовидной железы, уменьшая рубцевание и накопление жира в печени.
Хотя препарат показал эффективность, его использование сопровождается побочными эффектами, такими как тошнота и диарея, а также потенциальным токсическим воздействием на печень и желчный пузырь. Не рекомендуется для пациентов с декомпенсированным циррозом печени.
Неалкогольный стеатогепатит затрагивает миллионы американцев, и этот препарат был одобрен в рамках программы ускоренного утверждения. Однако для полной оценки эффекта лечения требуется завершение 54-месячного исследования.
Это значимое событие в медицинской области, поскольку неалкогольный стеатогепатит может привести к серьезным осложнениям, таким как нарушение функции печени и даже смерть, сообщает РБК.
Медведев опубликовал провокационные фото и комментарий к нему
Политик таким образом пригрозил виновным в обстрелах городов РФ.
Эксперты выделили претендентов на "Оскар-2025"
Недавно опубликованный список претендентов на "Оскар-2025" вызвал широкий интерес.
На экраны выйдет фильм "Смотри на меня", сценарий к которому написал Андрей Кончаловский
Российский и советский режиссёр Андрей Кончаловский написал сценарий к фильму за авторством Владимира Грамматикова.
НАТО дало четкий приказ ВСУ обстреливать избирательные участки, чтобы сорвать выборы президента РФ, заявил один из наблюдателей
Президент Национальной комиссии социальных организаций Уругвая Хулио Фаравели, выступивший наблюдателем на выборах в Запорожской области, заявил, что неоднократные обстрелы избирательных участков и зданий рядом с ними со стороны ВСУ - это приказ НАТО.