FDA одобрило первое лекарство против неалкогольного стеатогепатита в США

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило Rezdiffra, первый препарат для лечения неалкогольного стеатогепатита, серьезного заболевания печени. Препарат, выпускаемый фармкомпанией Madrigal Pharmaceuticals, действует на рецептор гормона щитовидной железы, уменьшая рубцевание и накопление жира в печени.

Хотя препарат показал эффективность, его использование сопровождается побочными эффектами, такими как тошнота и диарея, а также потенциальным токсическим воздействием на печень и желчный пузырь. Не рекомендуется для пациентов с декомпенсированным циррозом печени.

Неалкогольный стеатогепатит затрагивает миллионы американцев, и этот препарат был одобрен в рамках программы ускоренного утверждения. Однако для полной оценки эффекта лечения требуется завершение 54-месячного исследования.

Это значимое событие в медицинской области, поскольку неалкогольный стеатогепатит может привести к серьезным осложнениям, таким как нарушение функции печени и даже смерть, сообщает РБК.