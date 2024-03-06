Врач Иванов предостерегает о возможных побочных эффектах от приема оземпика и его российских аналогов

Врач-кардиолог и диетолог Константин Иванов указывает на повышенный риск развития рака щитовидной железы, особенно отмечая результаты исследований на мышах, и хотя это не подтверждено на людях, советует принимать препарат с осторожностью. Еще одной проблемой является синдром отмены, который может привести к возврату набранного веса после прекращения приема препаратов.

Помимо этого, имеются побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта, такие как тошнота, рвота и диарея.

Несмотря на это, Иванов призывает дать препаратам шанс, особенно при правильном подходе к лечению ожирения, однако призывает относиться к ним с настороженностью и оценивать их в работе в течение времени согласно методам доказательной медицины, сообщает Газета.Ру.