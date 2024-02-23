Американские ученые обнаружили у популярного препарата против холестерина негативное действие

Исследование, проведенное учеными из Кливлендской клиники в США, выявило серьезные негативные последствия у популярного на Западе препарата, предназначенного для снижения холестерина. Пищевая добавка ниацин (витамин В3), широко используемая в западной медицине, при распаде образует соединение 4PY, способное вызывать воспаление сосудов и повышать риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Несмотря на популярность и мифы о полезности этого препарата, медицинские исследования подтверждают его низкую эффективность в сравнении с другими лекарствами по снижению уровня "плохого" холестерина и наличие значительного числа побочных эффектов, сообщает Ferra.Ru.