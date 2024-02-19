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Кардиолог Гусейнова предупреждает о серьезных рисках, связанных с самолечением сердечными каплями
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:38

Кардиолог Гусейнова предупреждает о серьезных рисках, связанных с самолечением сердечными каплями

Многие пациенты, особенно пожилого возраста с сопутствующими заболеваниями, склонны при появлении дискомфорта в груди обращаться за помощью к самостоятельно выбранным препаратам. Однако такое поведение может исказить симптомы и привести к пропуску сигналов серьезных заболеваний, включая инфаркт миокарда.

По мнению Гусейновой, отказ от вызова скорой помощи может осложнить диагностику и увеличить риск летальных исходов. Кроме того, неправильное применение сердечных препаратов может вызвать развитие непереносимости к ним, привыкание организма и даже передозировку. Самолечение также может вызвать множество побочных эффектов, включая проблемы с желудочно-кишечным трактом, а в некоторых случаях может быть особенно опасным, приводя к серьезным осложнениям, таким как геморрагический инсульт. Рекомендуется обращаться к врачу за компетентной консультацией и не заниматься самолечением, сообщает МедЗдрав.Инфо.

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