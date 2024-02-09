Врач Водовозов подчеркнул, что БАДы могут быть опасны

Врач терапевт и токсиколог Алексей Водовозов подчеркнул, что в биологически активных добавках (БАДах) могут содержаться синтетические фармацевтические препараты, особенно в тех, что предназначены для похудения и поддержания здоровья сердца и сосудов. Это создает непредсказуемый риск для здоровья, так как количество добавленных препаратов может быть неопределенным.

Основная опасность заключается в том, что эти примеси вносят в БАДы побочные эффекты, которые могут быть характерны для этих препаратов, но не приносят никакой пользы для лечения или профилактики заболеваний. Кроме того, превышение суточных или курсовых доз может привести к токсическим эффектам, делая результат взаимодействия совершенно непредсказуемым.

Водовозов советует, что если все же есть необходимость в приобретении БАДов, стоит предпочитать витаминные комплексы от известных производителей фармакологических препаратов, сообщает Газета.Ру.