Врач Соломатина предупредила об опасностях бесконтрольного приема обезболивающих препаратов

Врач-терапевт Елена Соломатина подчеркнула, что постоянное употребление таких средств может привести к развитию лекарственно-зависимого типа боли, что представляет серьезную угрозу для здоровья.
Соломатина объяснила, что это происходит из-за изменений в процессе купирования боли, что делает организм менее способным справляться с болевыми ощущениями. Этот нежелательный эффект возникает при приеме обезболивающих препаратов около 15 раз в месяц в течение не менее трех месяцев.
Врач подчеркнула важность обращения за профессиональной медицинской помощью при возникновении лекарственно-зависимого типа боли для предотвращения дальнейшего ухудшения состояния здоровья, сообщает Центральная Служба Новостей.
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