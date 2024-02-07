Врач Соломатина предупредила об опасностях бесконтрольного приема обезболивающих препаратов

Врач-терапевт Елена Соломатина подчеркнула, что постоянное употребление таких средств может привести к развитию лекарственно-зависимого типа боли, что представляет серьезную угрозу для здоровья.

Соломатина объяснила, что это происходит из-за изменений в процессе купирования боли, что делает организм менее способным справляться с болевыми ощущениями. Этот нежелательный эффект возникает при приеме обезболивающих препаратов около 15 раз в месяц в течение не менее трех месяцев.

Врач подчеркнула важность обращения за профессиональной медицинской помощью при возникновении лекарственно-зависимого типа боли для предотвращения дальнейшего ухудшения состояния здоровья, сообщает Центральная Служба Новостей.