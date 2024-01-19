Ставропольские ученые разработали инновационные шипучие таблетки для выделения пестицидов и гербицидов из почвы и воды

Проект, направленный на определение концентрации органических веществ, получил патент и поддержку от Всероссийской программы "Умник" и Российского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко.
Традиционные методы определения остатков агрохимикатов осложнены ультранизкими концентрациями, поэтому ученые предложили более совершенную технологию, используя шипучие таблетки с сорбентом на основе рисовой шелухи, оксида железа и других компонентов. Этот метод позволяет извлекать органические соединения из воды, облегчая процедуру анализа в лабораториях мониторинга качества окружающей среды.
Проект успешно прошел в финал российского научного конкурса и предусматривает дальнейшее изучение распределения и миграции пестицидов в почвах, а также устойчивости пестицидов в течение времени. Возможное развитие включает исследование синтеза сорбента из других природных материалов, сообщает Kavkaz.Mk.Ru.
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