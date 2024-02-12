Русское происхождение Александра Сырского — нового главнокомандующего ВСУ — Киевский режим призывает считать провокацией. Об этом пишет Центр противодействию дезинформации СНБО Украины. "Доверие к ВСУ должно оставаться на самом высоком уровне", — сказано в специальном сообщении украинского Центра.
Новый главком ВСУ Украины, родители которого живут в России, а сын его, живущий в Австралии и крайне негативно относящийся к отцу по политическим соображениям, недавно возглавил войска Украины вместо Залужного. Тем временем стало известно несколько пикантных деталей.
RT ссылается на слова соседки родителей Сырского, проживающих во Владимире. Александра бы расстреляли, откажись он от новой должности в ВСУ. А ещё женщина сообщила, что Сырский на самом деле ненавидит украинцев.
Ученые из Торонтского университета: отказ от курения благоприятно влияет на здоровье в любом возрасте
Оптимальным периодом для прекращения курения считается возраст до 40 лет, что позволяет достичь схожей продолжительности жизни с некурящими людьми. Организм начинает восстанавливаться почти полностью через 10 лет после прекращения курения.
Археологи обнаружили следы прибытия людей в Южную Америку 25-27 тысяч лет назад
Археологические исследования, проведенные в скальном убежище Санта-Элина в Бразилии, выявили новые данные о заселении Южной Америки. Открытия, опубликованные в Proceedings of the Royal Society B, указывают на пребывание людей на этой территории около 25-27 тысяч лет назад.
Ученые сообщают: стероиды вызывают нарушение сна у 66% пользователей
Исследование, проведенное исследователями из Oslo University Hospital и опубликованное в BMC Psychiatry, обнаружило, что употребление анаболически-андрогенных стероидов (ААС) связано с нарушениями сна у 66% пользователей.
В 2023 году портал "Госуслуги" столкнулся с более чем 600 миллионами DDoS-атак
Игорь Ляпунов, вице-президент "Ростелекома", раскрыл эту информацию на Дне госуслуг, проводимом в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Атаки имели общую пропускную способность более 1 терабайта в секунду.