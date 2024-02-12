Русское происхождение Александра Сырского — нового главнокомандующего ВСУ — Киевский режим призывает считать провокацией. Об этом пишет Центр противодействию дезинформации СНБО Украины. "Доверие к ВСУ должно оставаться на самом высоком уровне", — сказано в специальном сообщении украинского Центра.

Новый главком ВСУ Украины, родители которого живут в России, а сын его, живущий в Австралии и крайне негативно относящийся к отцу по политическим соображениям, недавно возглавил войска Украины вместо Залужного. Тем временем стало известно несколько пикантных деталей.

RT ссылается на слова соседки родителей Сырского, проживающих во Владимире. Александра бы расстреляли, откажись он от новой должности в ВСУ. А ещё женщина сообщила, что Сырский на самом деле ненавидит украинцев.