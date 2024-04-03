Врач Миргородская выделила симптомы, с которыми надо срочно идти к офтальмологу

Врач офтальмолог Светлана Миргородская подчеркивает важность осознания определённых симптомов, при которых необходимо немедленно обратиться к специалисту. Среди таких признаков: внезапное ухудшение зрения, наличие плавающих "мушек", вспышек, искривлений прямых линий, а также появление новообразований на веках. Она предупреждает, что некоторые заболевания могут прогрессировать очень быстро и привести к серьезным последствиям.

Миргородская обозначает возможные причины таких симптомов, включая нарушения в зрительном нерве, отслойку сетчатки, тромбозы сосудов сетчатки, а также кровоизлияния в стекловидное тело. Она отмечает, что "мушки" могут быть признаком дегенерации сетчатки, а вспышки — ангиоспазмов.

Особое внимание следует уделить таким симптомам, как снижение остроты зрения, боль в глазах, слезотечение, сухость и песок в глазах, а также головные боли во время зрительной нагрузки. Миргородская призывает не игнорировать слипание век по утрам, покраснение и зуд в глазах, а также появление новообразований на веках, так как эти признаки могут указывать на серьезные заболевания, такие как катаракта и глаукома, сообщает News.Ru.