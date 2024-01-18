Редкий меч викинга был обнаружен на дне реки Висла в Польше

Редкий 1000-летний меч викинга с надписью Ульфберта был обнаружен на дне реки Висла в Польше во время дноуглубительных работ. Меч, относящийся к типу S мечей Петерсена, датируется 10 веком. Обнаружение было сделано рабочими, удалявшими аллювиальные отложения на дне бассейна пристани. Несмотря на инкрустации и почернение от векового нахождения в иле, три лепестка навершия остаются различимыми. На клинке меча обнаружена надпись "+VLFBERHT+".

Существует всего около 170 мечей с надписью Ульфберта, характеризующихся франкским происхождением и изготавливавшихся с 9 по 11 века. Отмечается, что большинство подобных мечей обнаружено в Северной Европе, России и странах Балтии, а только восемь из них были найдены в Польше.

Мечи типа S часто покрывались органическими материалами, такими как кожа или веревка на рукояти, что может объяснить их относительно хорошее состояние после веков, проведенных в анаэробных условиях речных отложений. Меч был передан исследователям из Университета Николая Коперника для очистки, изучения и сохранения. После консервации он будет добавлен в коллекцию Музея Куявской и Добжинской земли и выставлен во Влоцлавском историческом музее, сообщает Planet Today.