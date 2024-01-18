Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.01.2024 : 88,661
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.01.2024 : 96,5882
Редкий меч викинга был обнаружен на дне реки Висла в Польше
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:57

Редкий меч викинга был обнаружен на дне реки Висла в Польше

Редкий 1000-летний меч викинга с надписью Ульфберта был обнаружен на дне реки Висла в Польше во время дноуглубительных работ. Меч, относящийся к типу S мечей Петерсена, датируется 10 веком. Обнаружение было сделано рабочими, удалявшими аллювиальные отложения на дне бассейна пристани. Несмотря на инкрустации и почернение от векового нахождения в иле, три лепестка навершия остаются различимыми. На клинке меча обнаружена надпись "+VLFBERHT+".

Существует всего около 170 мечей с надписью Ульфберта, характеризующихся франкским происхождением и изготавливавшихся с 9 по 11 века. Отмечается, что большинство подобных мечей обнаружено в Северной Европе, России и странах Балтии, а только восемь из них были найдены в Польше.

Мечи типа S часто покрывались органическими материалами, такими как кожа или веревка на рукояти, что может объяснить их относительно хорошее состояние после веков, проведенных в анаэробных условиях речных отложений. Меч был передан исследователям из Университета Николая Коперника для очистки, изучения и сохранения. После консервации он будет добавлен в коллекцию Музея Куявской и Добжинской земли и выставлен во Влоцлавском историческом музее, сообщает Planet Today.

Мир

Боевики ХАМАС подорвали туннель в секторе Газа, израильтянам нанесли удары

Боевики ХАМАС подорвали туннель в секторе Газа, израильтянам нанесли удары

Боевики из "Бригад Иззэддина аль-Кассама", военного крыла движения ХАМАС, подорвали туннель, по которому перемещались израильские войска в секторе Газа.

Читать полностью
Президент Байден: Удары США и Великобритании не остановили хуситов в Йемене

Президент Байден: Удары США и Великобритании не остановили хуситов в Йемене

Президент США Джо Байден признал, что удары США и Великобритании по позициям мятежников-хуситов в Йемене не привели к прекращению их атак

Читать полностью

Общество

Японские ученые раскрывают физиологический механизм, объясняющий положительное воздействие физической активности на мозг

Японские ученые раскрывают физиологический механизм, объясняющий положительное воздействие физической активности на мозг

Японские ученые из Университета Тохоку и других научных учреждений провели исследование, опубликованное в The Journal of Physiology (TJP), где раскрывают физиологический механизм, объясняющий положительное воздействие физической активности на умственные способности человека.

Читать полностью
В летнем сезоне 2024 года наблюдается значительный рост спроса среди россиян на туры в Абхазию

В летнем сезоне 2024 года наблюдается значительный рост спроса среди россиян на туры в Абхазию

Раннее бронирование туров в Абхазию увеличилось в 5-6 раз по сравнению с предыдущим годом. Национальные туроператоры, такие как "Интурист", FUN&SUN, АЛЕАН, "Дельфин" и "Мультитур", сообщают о заметном росте объемов продаж и спроса.

Читать полностью

Новости