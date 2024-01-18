Редкий меч викинга был обнаружен на дне реки Висла в Польше

Редкий 1000-летний меч викинга с надписью Ульфберта был обнаружен на дне реки Висла в Польше во время дноуглубительных работ. Меч, относящийся к типу S мечей Петерсена, датируется 10 веком. Обнаружение было сделано рабочими, удалявшими аллювиальные отложения на дне бассейна пристани. Несмотря на инкрустации и почернение от векового нахождения в иле, три лепестка навершия остаются различимыми. На клинке меча обнаружена надпись "+VLFBERHT+".
Существует всего около 170 мечей с надписью Ульфберта, характеризующихся франкским происхождением и изготавливавшихся с 9 по 11 века. Отмечается, что большинство подобных мечей обнаружено в Северной Европе, России и странах Балтии, а только восемь из них были найдены в Польше.
Мечи типа S часто покрывались органическими материалами, такими как кожа или веревка на рукояти, что может объяснить их относительно хорошее состояние после веков, проведенных в анаэробных условиях речных отложений. Меч был передан исследователям из Университета Николая Коперника для очистки, изучения и сохранения. После консервации он будет добавлен в коллекцию Музея Куявской и Добжинской земли и выставлен во Влоцлавском историческом музее, сообщает Planet Today.
Боевики ХАМАС подорвали туннель в секторе Газа, израильтянам нанесли удары
Боевики из "Бригад Иззэддина аль-Кассама", военного крыла движения ХАМАС, подорвали туннель, по которому перемещались израильские войска в секторе Газа.
Президент Байден: Удары США и Великобритании не остановили хуситов в Йемене
Президент США Джо Байден признал, что удары США и Великобритании по позициям мятежников-хуситов в Йемене не привели к прекращению их атак
Японские ученые раскрывают физиологический механизм, объясняющий положительное воздействие физической активности на мозг
Японские ученые из Университета Тохоку и других научных учреждений провели исследование, опубликованное в The Journal of Physiology (TJP), где раскрывают физиологический механизм, объясняющий положительное воздействие физической активности на умственные способности человека.
В летнем сезоне 2024 года наблюдается значительный рост спроса среди россиян на туры в Абхазию
Раннее бронирование туров в Абхазию увеличилось в 5-6 раз по сравнению с предыдущим годом. Национальные туроператоры, такие как "Интурист", FUN&SUN, АЛЕАН, "Дельфин" и "Мультитур", сообщают о заметном росте объемов продаж и спроса.