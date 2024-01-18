Кардиолог Саламатина, предупреждает о потенциальной опасности купания в проруби для определенных групп людей

Кардиолог и специалист по функциональной диагностике, доктор медицинских наук Людмила Саламатина, предупреждает о потенциальной опасности купания в проруби для определенных групп людей. Погружение в ледяную воду может привести к резкому повышению артериального давления и учащению сердцебиения, что создает значительную гемодинамическую нагрузку на сосуды. Это особенно рисковано для людей с болезнями сердца и сосудов, раком, аутоиммунными заболеваниями, иммунодефицитами и частыми простудами.
Специалист отмечает, что подобное купание также не рекомендуется для лиц с проблемами иммунной системы, включая аллергии, хронические заболевания дыхательной системы и ВИЧ-инфекцию. Она предостерегает от утверждения, будто прорубь может помочь восстановить иммунитет после COVID-19, подчеркивая, что это может усугубить вред, причиненный вирусом. Таким образом, купания в проруби следует избегать людям с указанными противопоказаниями, сообщает Центральная Служба Новостей.
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