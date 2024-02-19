Любая страна Африки может попасть под удар, если не будет согласна с политикой США. Её просто отключат от платежной системы, рассказал министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго в интервью РИА "Новостям".

Для шантаж африканских стран со стороны Запада используется платежная система SWIFT. Эта ранее практически безальтернативная система, сейчас получила конкурентов в лице России, Индия и Китая. Необходимость срочного создания своей SWIFT стало особенно остро понятно после 2014 года — начала кризиса на Украине.

В нашей стране платежная система — это СПСФ, а в Китае — CIPS. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка, сообщала что уже 20 стран подключены к нашей СПСФ и число желающих продолжает расти.

"Альтернатива существующему SWIFT — это нечто желанное, то, что мы должны изучить, чтобы, как у Африки, у нас были варианты. Вы можете использовать SWIFT или вы можете использовать то, что развивают русские, чтобы в случае шантажа, политизации финансовых операций имелись варианты", — сказал Джедже Одонго.