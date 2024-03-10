Гастроэнтеролог Барегамян подчеркивает важность сокращения употребления сахара

Гастроэнтеролог Парандзем Барегамян посоветовала включать в рацион полезные сладости. Она рекомендует выбирать фрукты, мед, урбеч, горький шоколад, сухофрукты, зефир и пастилу.

Барегамян отмечает, что дневная норма потребления сахара не должна превышать 10% от общего числа потребляемых калорий взрослым человеком. Она предупреждает о скрытом сахаре в продуктах, таких как кетчупы и мюсли, который также следует учитывать.

Избыток сахара может привести к серьезным заболеваниям и ухудшению иммунитета.

Барегамян рекомендует употреблять в день не менее 400 граммов фруктов и овощей разных цветовых групп. Сухофрукты и сладости на основе фруктового пюре, такие как зефир и пастила, содержат пектин, который снижает уровень холестерина в крови, сообщает Газета.Ру.