Диетолог Мансурова выделила наиболее опасные для здоровья сладости

Эксперт подчеркнула вредность сладких десертов, приготовленных во фритюре, таких как пончики, чак-чак и хворост. По её мнению, употребление этих продуктов может привести к накоплению лишнего веса, а также вызвать проблемы с сердцем, поджелудочной железой и печенью.

Врач Мансурова также отметила опасность шипучих конфет, содержащих избыточное количество кислоты, что может повысить риск повреждения пищеварительной системы. Важным моментом является и выбор шоколадных десертов, где диетолог рекомендует обращать внимание на содержание какао и избегать продуктов, богатых вредными жирами и нежелательными ингредиентами.

Она также высказала замечание по поводу долгого жевания жевательной резинки, предостерегая от возможных проблем с пищеварительной и зубной системами. Избыточная выработка желудочного сока, по словам врача, может вызвать нарушения работы желудка и двенадцатиперстной кишки, а также повысить сухость ротовой полости.

Наконец, диетолог предостерегла от употребления кондитерских изделий с начинкой, таких как торты и пирожные, указав на их избыточное содержание сахара, жиров, масел и вредных добавок. Все эти факторы, по её мнению, создают трудности для переваривания и могут вызвать аллергические реакции, сообщает Юность Сибири.