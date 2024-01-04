Врач Кашух предупредила о серьезных опасностях, связанных с перееданием сладких продуктов у детей

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила о серьезных опасностях, связанных с перееданием сладких продуктов у детей. По словам врача, переедание сладкого существенно ослабляет иммунитет у детей до двух лет. Она рекомендует избегать таких продуктов в этом возрасте, утверждая, что безопасным для растущего организма является употребление лишь небольшого количества сладких продуктов в день, таких как пара конфет или кусочек шоколада.

Врач подчеркнула, что вредные сладости представляют особую опасность, поскольку являются любимой пищей для патогенных микробов в кишечнике. Чем больше в рационе продуктов с добавленным сахаром, тем меньше полезных бактерий, необходимых для поддержания иммунитета и обмена веществ.

Кроме того, эксперт указала на связь между злоупотреблением сладкими лакомствами и возможными последствиями, такими как сахарный диабет, ожирение и проблемы сосудов у детей. Важно различать виды сахара и быть осторожными с добавленным сахаром, который может вызывать сбои в организме, в то время как природный сахар, содержащийся во фруктах, овощах и ягодах, полезен и даже необходим для поддержания здоровья, сообщает News.Ru.