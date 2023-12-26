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Явление Эль-Ниньо может привести к увеличению стоимости сладостей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 10:04

Явление Эль-Ниньо может привести к увеличению стоимости сладостей

Эксперт Rabobank Карлос Мера отмечает, что Эль-Ниньо влияет на страны-экспортеры сахарного тростника, кофе и какао, вызывая засухи и повышение цен на сырье. В 2023 году фьючерсы на апельсиновый сок, какао, кофе и сахар выросли из-за экстремальной погоды, приводя к историческим максимумам.

Стоимость апельсинового сока выросла на 80%, какао — на 64%, кофе достиг 15-летнего пика, а цены на сахар поднялись на 13%. Последствия Эль-Ниньо будут ощущены потребителями в виде резкого роста цен только в 2024 году.

Эксперт также отмечает, что особенности торговли какао в Кот-д'Ивуаре и Гане приводят к большим объемам продаж вперед, что может повлиять на стоимость конечных продуктов, таких как шоколад, сообщает Газета.Ру.

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