Московский холдинг выпустил более 4,5 миллионов сладких подарочных наборов к Новому году

Продукция таких известных компаний, как 'Рот Фронт', 'Красный Октябрь' и 'Бабаевский', уже доступна в магазинах по всей России. На данный момент в столице действует около 100 кондитерских предприятий, обеспечивающих более 19 тысяч рабочих мест. Компании увеличивают ассортимент и объемы производства, поставляя шоколад, конфеты, печенье, вафли и другие продукты не только в Москву, но и в другие регионы страны.
Фабрики холдинга производят 70 вариантов новогодних наборов весом от 200 граммов до 1,5 килограмм, 40 из которых фасуются в столице. Кроме того, предприятия выпускают детские подарки, включая плюшевые игрушки-символы года, наполненные сладостями. Один из таких наборов, 'Обожайка', представляет собой шапочку с поднимающимися ушами и конфетами внутри.
Директор департамента маркетинга холдинга Юлия Дорофеева отметила, что ассортимент новогодних подарков был расширен в текущем году в ответ на пожелания покупателей. В составе многих наборов присутствуют популярные конфеты, такие как 'Красная Шапочка' и 'Мишка косолапый'. Дорофеева подчеркнула, что холдинг обладает собственной инфраструктурой по переработке какао-бобов, что обеспечивает фабрики независимостью от импортных шоколадных полуфабрикатов, сообщает Национальная Служба Новостей.
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