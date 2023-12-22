Инженеры-химики из Китая создали инновационный сверхтеплый свитер, используя аэрогель

Исследование, опубликованное в журнале Science, демонстрирует, что аэрогелевое волокно, созданное вдохновленными свойствами меха белого медведя, превосходит по термоизоляционным характеристикам хлопок, шерсть и пух.

Ученые достигли этого, воссоздавая структуру медвежьего меха с использованием аэрогеля, подвергнутого сублимационной сушке и обложенного прочным и гибким покрытием. Результатом стали тонкие круглые волокна, из которых был изготовлен свитер, сообщает Газета.Ру.

Этот материал не требует дополнительной обработки, что делает его дешевым в производстве. Свитер из аэрогеля продемонстрировал превосходную термоизоляцию при температуре до -20°C, превзойдя многие естественные материалы. Удивительно, что одежда из этого материала выдерживает до 10 тыс. растяжений без значительных повреждений. Кроме того, аэрогелевую ткань можно красить и обрабатывать без потери ее свойств, открывая новые возможности для дизайна и использования этого инновационного материала.