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Гастроэнтеролог Гарушьян: сильная тяга к сладкому может указывать на дефицит железа
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:53

Гастроэнтеролог Гарушьян: сильная тяга к сладкому может указывать на дефицит железа

Врач-гастроэнтеролог Григорий Гарушьян объяснил, что сильная тяга к сладкому может быть связана с дефицитом определенных микроэлементов, таких как магний или железо. Также этот симптом может возникать из-за стресса, недоедания или строгой диеты.

Гарушьян отметил, что в моменты эмоционального напряжения лучше искать альтернативные способы снятия стресса, такие как прогулки или физическая активность, а не употребление сладостей.

Важно также знать, что дефицит железа может вызвать увеличение потребности в быстрых источниках энергии, таких как сладости, поскольку организм пытается компенсировать недостаток энергии. Если тяга к сладкому чрезмерно усиливается, рекомендуется обратиться к врачу для сдачи анализов, сообщает МедикФорум.

Фото: commons.wikimedia.org/Kritzolina (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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