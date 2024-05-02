Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о том, что двух районах была повреждена энергетическая инфраструктура. Авария произошла в Глазуновском и Свердловском районах при обезвреживании украинских беспилотников.
- Были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений, - сообщил Клычков в своем Телеграм-канале.
Последствия очередной атаки вражеских дронов сейчас ликвидируют. Работы по восстановлению энергоснабжения ведут оперативные службы.
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