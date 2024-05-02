Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.04.2024 : 91,7791
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.04.2024 : 98,027
Орловская область пострадала после атаки БПЛА
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 5:35

Орловская область пострадала после атаки БПЛА

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о том, что двух районах была повреждена энергетическая инфраструктура. Авария произошла в Глазуновском и Свердловском районах при обезвреживании украинских беспилотников.

- Были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений, - сообщил Клычков в своем Телеграм-канале.

Последствия очередной атаки вражеских дронов сейчас ликвидируют. Работы по восстановлению энергоснабжения ведут оперативные службы.

Источник фото: unsplash.com/Jason Blackeye (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

Мир

Госдеп США планирует подрыв российской энергетики с помощью санкций

Госдеп США планирует подрыв российской энергетики с помощью санкций

Такое решение озвучили на официальном уровне.

Читать полностью
Количество украинских миллионеров стало больше

Количество украинских миллионеров стало больше

На данный момент их количество составило более 10 миллионов человек, сообщили в правительстве.

Читать полностью

Общество

Ученые нашли

Ученые нашли "космический сбой" в гравитации Вселенной

Канадские ученые из Университета Ватерлоо и Университета Британской Колумбии выявили аномалию в гравитации, названную "космическим сбоем", которая проявляется в ослаблении гравитационного воздействия на 1% на огромных расстояниях в миллиарды световых лет.

Читать полностью
Ученые провели анализ генетической предрасположенности к раку у некоторых пород собак

Ученые провели анализ генетической предрасположенности к раку у некоторых пород собак

Согласно исследованию, малигнантные опухоли являются главной причиной смертности собак, составляя 27% от всех случаев.

Читать полностью

Новости