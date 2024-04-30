Издание "Эспрессо" сообщило о вручении повесток двум медработникам, которые в это время ехали на работу. Из-за этого онкобольные, которые были прикреплены к медицинскому центру не смогли получить положенное лечение вовремя.

- Двух медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова пригласили в ТЦК, - говорится в сообщении. - Проверили данные и обнаружили, что они состоят на учете в другом ТЦК. Вручили повестки по месту регистрации.

В результате 100 человек не смогли пройти обязательное для излечения облучение. Работа центра из-за отсутствия специалистов практически встала, пишут авторы статьи.

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