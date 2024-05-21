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Посол Ирана в России Джалали заявил, что внешнеполитический курс страны не изменится
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:02

Посол Ирана в России Джалали заявил, что внешнеполитический курс страны не изменится

Как заявил посол Ирана в России Казем Джалали в интервью телеканалу "Соловьёв.Live", при новом президенте внешнеполитический курс страны останется неизменным. Согласно конституции, внешняя политика находится в ведении Верховного лидера страны.

"Нет, я могу сказать, что внешнеполитический курс не изменится, потому что согласно конституции нашей страны, согласно статье 110, внешнеполитический курс проводится полностью под руководством Верховного лидера", — сказал Джалали.

Иран проводил последовательную политику по стабилизации ситуации в регионе Ближнего Востока. Он противостоял деструктивной политике США и поддерживал Россию. После гибели президента Ирана многие опасались, что это повлияет на геополитику.

Аналитики отмечают странные "совпадения" с угрозами для жизни ключевых фигур, которые противостоят линии Запада. Не стала исключением и авиакатастрофа вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси в минувшее воскресенье.

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