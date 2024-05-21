В ходе специального расследования RT удалось выяснить, что скандально известная оппозиционная оппозиционная ФБК* получает финансирование от американских антироссийских сил через Госдепартамент США, а также от структур Михаила Ходорковского - бывшего российского миллиардера, который когда-то возглавлял ныне не существующую нефтяную компанию "ЮКОС", а теперь активно выступает против России на Западе.
Речь идет про фонд The Swartz Foundation, который Госдеп США использует для поддержки Украины, также помогает антироссийской оппозиции на Западе. В отчётности фонда эксперт нашел информацию о переводе 100 тысяч долларов США на счета Anti-Corruption Foundation Inc. - по сути, американского филиала ФБК*.
Новые факты о движении средств ФБК* ставят под сомнение идею о "народном" финансировании, которую продвигает фонд. Например, в статье "Ведомостей" за 2019 год упоминается, что ФБК* якобы никогда не получал иностранных денег, а все деньги фонда - это пожертвования от российских граждан. Ныне покойный лидер этой организации написал об этом в заблокированной в России американской социальной сети Twitter (сейчас она называется сеть "X").
* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
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