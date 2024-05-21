Для экономии на бензине автоэксперт Михаил Колодочкин порекомендовал три основных способа: изменение стиля вождения, сокращение ненужных поездок и выбор оптимального маршрута и времени поездки.
Изменение стиля вождения включает снижение скорости до 150 км/ч и избегание резких ускорений и торможений, что может значительно снизить расход топлива. Сокращение ненужных поездок и использование автомобиля только тогда, когда это действительно необходимо, также способствует экономии. Выбор наиболее короткого маршрута и избегание пробок путем планирования поездок на менее загруженное время также могут помочь сократить расход топлива, сообщает Газета.Ру.
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