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Эксперт Колодочкин: чтобы экономить на бензине, надо изменить стиль езды
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:55

Эксперт Колодочкин: чтобы экономить на бензине, надо изменить стиль езды

Для экономии на бензине автоэксперт Михаил Колодочкин порекомендовал три основных способа: изменение стиля вождения, сокращение ненужных поездок и выбор оптимального маршрута и времени поездки.

Изменение стиля вождения включает снижение скорости до 150 км/ч и избегание резких ускорений и торможений, что может значительно снизить расход топлива. Сокращение ненужных поездок и использование автомобиля только тогда, когда это действительно необходимо, также способствует экономии. Выбор наиболее короткого маршрута и избегание пробок путем планирования поездок на менее загруженное время также могут помочь сократить расход топлива, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Rash-its (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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