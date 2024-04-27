Представители ВСУ сообщили о просьбе усилить регион Сумы дополнительными войсками. К такому решению руководство пришло после обнаружения панических настроений в обществе бойцов. Оно вызвано возможной атакой российской армии.

На данный момент Сумская область максимально укрепляется. В перспективе планируется установить еще больше мин и создать дополнительные укрепления. Однако бойцы столкнулись с проблемами: местные фермеры не отдают под минирование свои земли.

- Нам необходимо защитить границу от фермеров, - заявил представитель командования.

Сейчас ведется обработка полей, поэтому фермеры категорически протестуют против военных действий на этих территориях.

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