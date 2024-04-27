Telegram-канал «Двач» опубликовал видео, на котором видно, как российский военный обезвредил украинский дрон достаточно необычным способом. Беспилотник-камикадзе не выдержал удара мешком с картошкой, который боец метко бросил в низколетящий аппарат.

После удара дрон взорвался, а на бойце загорелась одежда. Впрочем, он быстро погасил пламя и не пострадал. Как сообщают СМИ, участник ВС России является уроженцем Узбекистана.

Напомним, что ВСУ сейчас отправляют дроны на подконтрольной России части Харьковской области, обстреливая мирных жителей. Очевидцы говорят, что их дома сгорают в пожарах.

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