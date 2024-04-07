Срочная эвакуация с поля боя потребовалась нескольким бойцам, которые находятся на территории СВО. Как сообщили в Телеграм-канале "Архангел спецназ Z" - это стандартная ситуация, так как помощь товарищам всегда в приоритете.
Отряд поделил обязанности между собой. Одна часть солдат осталась выполнять задание, другие же занялись эвакуацией тяжелораненых. В тексте рассказали о тяжести ранений: у одного бойца осколочные ранения в голову и область сердца, удар по второму бойцу принес ранения ног.
До этого российские военные помогли бойцу ВСУ, которого раненым бросили при отступлении. Ему оказывается медицинская помощь в разнозначном размере.
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