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На Украине произошла массированная атака на энергообъекты
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 12:46

На Украине произошла массированная атака на энергообъекты

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о новой массированной атаке на Украину. Целью являлись объекты энергетики.

- На этот раз враг бьет по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях, - говорится в публикации Галущенко на своей странице в соцсети. - Целью атаки были, в частности, объекты генерации электроэнергии.

Он также подчеркнул, что сейчас специалисты пытаются восстановить работу после повреждений, чтобы ликвидировать последствия. В ночь на 29 марта на Украине прозвучала воздушная тревога, а в нескольких областях зафиксировали взрывы.

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