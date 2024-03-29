Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о новой массированной атаке на Украину. Целью являлись объекты энергетики.

- На этот раз враг бьет по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях, - говорится в публикации Галущенко на своей странице в соцсети. - Целью атаки были, в частности, объекты генерации электроэнергии.

Он также подчеркнул, что сейчас специалисты пытаются восстановить работу после повреждений, чтобы ликвидировать последствия. В ночь на 29 марта на Украине прозвучала воздушная тревога, а в нескольких областях зафиксировали взрывы.