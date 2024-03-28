Доклад Управления верховного комиссара Организации объединенных наций (ООН) по правам человека, который был представлен публике, содержит в себе данные о пытках российских военнопленных на Украине. Информация собрана за период с декабря 2023 года по февраль 2024-го. Опрошено было 44 человека, которые находились в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях.

- Они представили достоверные сообщения о пытках или жестоком обращении, - говорится в докладе.

В основном указываются удары деревянными палками при допросе, пытки током, угрозы сексуального насилия, а также доказательства казни российских военных вне поля боя без каких-либо процессуальных действий. Погибло 25 человек.