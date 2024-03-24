Новый указ, в котором регламентируется механизм освобождения от уголовного наказания участников СВО, подписал президент России Владимир Путин. Точную информацию уже опубликовали на официальном портале.
Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы получили изменения: теперь дела тех, кто был мобилизован или заключил контракт с армией РФ, будут приостанавливаться. Однако на это будет влиять фактор получения госнаграды или увольнения со службы по здоровью, возрасту или в связи с окончанием СВО.
Касается это исключительно тех, кто был осужден за преступления небольшой или средней тяжести. Исключены из списка террористы, те, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также дела с указанием правонарушениях в отношении общественной безопасности. Подчеркивается, что повторное преступление во время службы повлечет за собой новое наказание, при вынесение которого будет учтена предыдущая судимость.
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