Министерство цифровой трансформации опубликовало данные о запуске воздушной тревоги практически во всех регионах страны. До этого же в основном подобные мероприятия объявлялись в Киевской, Львовской, Житомирской, Харьковской и еще нескольких областях.
Сигнал прозвучал в 05.12 по московскому времени. После этого в СМИ поступила информация о том, что в Киеве прогремели взрывы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно информировал о том, целью российских войск являются только объекты инфраструктуры энергетической или оборонной промышленности. Военные не наносят удары по жилым домам.
Подоляк отрицает причастность Украины к теракту в "Крокус Сити"
Киев не признает возможность своего участия в трагедии.
Международная группа ученых обнаружила новое полезное для здоровья свойство кофе
Исследование, проведенное международным консорциумом ученых под руководством Nestlé Research в Швейцарии и NUS Medicine в Сингапуре, обнаружило, что тригонеллин, естественная молекула, содержащаяся в кофе и фенугреке, а также присутствующая в человеческом организме, может значительно улучшить состояние и функции мышц.
Москва не осталась равнодушной: люди активно сдают кровь для тех, кто был ранен в "Крокус Сити"
Москвичи создают очереди возле центров переливания крови.
Французские ученые обнаружили новое полезное свойство бананов
Французские ученые обнаружили, что бананы содержат резистентный крахмал, который не подвергается расщеплению ферментами поджелудочной железы.