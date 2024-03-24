Министерство цифровой трансформации опубликовало данные о запуске воздушной тревоги практически во всех регионах страны. До этого же в основном подобные мероприятия объявлялись в Киевской, Львовской, Житомирской, Харьковской и еще нескольких областях.

Сигнал прозвучал в 05.12 по московскому времени. После этого в СМИ поступила информация о том, что в Киеве прогремели взрывы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно информировал о том, целью российских войск являются только объекты инфраструктуры энергетической или оборонной промышленности. Военные не наносят удары по жилым домам.