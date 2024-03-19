Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об эвакуации из региона детей. Причина - обстрелы Вооруженных сил Украины. О вынужденной мере политик сообщил во время заседания президиума генсовета Единой России.
- Ситуация пошла по нарастающему напряжению, - подчеркнул он во время выступления. - Планируем вывоз порядка девяти тысяч детей.
Также он сообщил, что более тысячи детей по договоренности отправятся в Пензу, Тамбов и Калугу. В завершении доклада политик напомнил, что на данный момент один из округов Белгородской области обесточен из-за обстрелов.
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