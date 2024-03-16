Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич рассказал о том, что военнопленные ВСУ не могут ответить на вопрос, за что они воюют. Цель войны для них неизвестна.

- Все украинские военнопленные признаются, что не понимают, за что воюют, - рассказал он журналистам.

По его словам, только после того, как бойцы оказываются вдалеке от постоянной киевской пропаганды, солдаты начинают теряться в ответах на вопрос об их идеалах и смысле борьбы.

Ранее сообщалось, что только за три дня ВСУ потеряли 1,5 тысяч человек во время сражения на границе с Россией. Военные РФ сумели отбить атаку.