В Донбассе собрались люди, пропагандирующие антифашизм и приехавшие из других стран. В их числе - граждане Италии, Испании, Португалии, Франции и Германии. Неравнодушные люди уже посетили мемориальный комплекс «Незаживающая рана Донбасса».
- Чтобы жители Донбасса видели, что с ними миллионы людей, которые проживают в разных странах, - сообщил о цели визита председатель общественной организации «Союз землячеств Луганщины» Олег Акимов. - Нас объединяет одно - борьба против фашизма, борьба против нацизма
Приехавшие иностранцы признались, что военная помощь, оказываемая Западом ВСУ, вызывает у них искреннее чувство стыда.
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