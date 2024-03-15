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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 9:29

"Нам стыдно": антифашисты из других стран приехали, чтобы оказать поддержку Донбассу

В Донбассе собрались люди, пропагандирующие антифашизм и приехавшие из других стран. В их числе - граждане Италии, Испании, Португалии, Франции и Германии. Неравнодушные люди уже посетили мемориальный комплекс «Незаживающая рана Донбасса».

- Чтобы жители Донбасса видели, что с ними миллионы людей, которые проживают в разных странах, - сообщил о цели визита председатель общественной организации «Союз землячеств Луганщины» Олег Акимов. - Нас объединяет одно - борьба против фашизма, борьба против нацизма

Приехавшие иностранцы признались, что военная помощь, оказываемая Западом ВСУ, вызывает у них искреннее чувство стыда.

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