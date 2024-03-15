Издание Reuters процитировало слова верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Как считает чиновник, исход украинского конфликта можно ожидать уже осенью 2024 года.
Он сообщил, что самыми напряженными будут несколько следующих месяцев - именно в это время будут происходить решающие события.
- Поэтому мы наращиваем наши промышленные мощности в сфере обороны, - подчеркнул политик, рассказывая о поставках оружия Киеву. - Мы должны увеличить нашу поддержку, делать больше и быстрее.
Позицию Борреля поддерживают и многие другие аналитики. Они считают, что летом состоится крупное наступление российских войск.
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