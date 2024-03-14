Российские СМИ опубликовали информацию о том, как на Украине среди военных идет обсуждение будущего захвата Верховной рады. Разговоры ведутся на закрытом ресурсе, где общаются недовольные киевским режимом бойцы. Также участники работают над привлечением на свою сторону других военных.

- Самое главное действие, которое нам надо будет молниеносно провернуть, - это в определенный момент захватить ВР, - говорится в одном из сообщений.

Солдаты говорят и о том, что если украинский народ увидит реакцию военных, то автоматически примут нужную им сторону. Однако пока конкретного плана действий нет.