Российские СМИ опубликовали информацию о том, как на Украине среди военных идет обсуждение будущего захвата Верховной рады. Разговоры ведутся на закрытом ресурсе, где общаются недовольные киевским режимом бойцы. Также участники работают над привлечением на свою сторону других военных.
- Самое главное действие, которое нам надо будет молниеносно провернуть, - это в определенный момент захватить ВР, - говорится в одном из сообщений.
Солдаты говорят и о том, что если украинский народ увидит реакцию военных, то автоматически примут нужную им сторону. Однако пока конкретного плана действий нет.
Филиппо: Всего одна фраза Путина стала выговором для Макрона и Зеленского
Лидер французской партии усмотрел в словах президента РФ обращение к конкретным политикам.
Варшава пересмотрела список своих послов в более чем 50 странах
Соответствующий документ о кадровых перестановках уже подписан.
Самозащита может стать легальной: соответствующее предложение вынесли в Госдуме
Чиновники хотят оградить людей от уголовной ответственности за самооборону.
Полки не опустеют: производитель популярных марок шоколада не отказывается от отгрузок в Россию
Все поставки идут в штатном режиме.