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Запад: У ВСУ больше нет преимущества в дронах
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 6:04

Запад: У ВСУ больше нет преимущества в дронах

Издание New York Times опубликовало информацию о сложности использования украинских дронов. По словам авторов статьи, российские средства РЭБ попросту не дают технике полноценно работать.

- Средства радиоэлектронной борьбы стали одним из самых грозных видов оружия, - говорится в публикации. - Давление на беспилотную авиацию Украины только возрастает, ставя киевские войска во все более опасное положение.

Так же журналисты рассказали про ситуацию, когда украинский военный выругался и отключил гарнитуру. Причиной стали и размытая картинка на видеомониторе, и перебои со связью. Российская техника попросту заглушила все сигналы.

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