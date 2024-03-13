Издание New York Times опубликовало информацию о сложности использования украинских дронов. По словам авторов статьи, российские средства РЭБ попросту не дают технике полноценно работать.

- Средства радиоэлектронной борьбы стали одним из самых грозных видов оружия, - говорится в публикации. - Давление на беспилотную авиацию Украины только возрастает, ставя киевские войска во все более опасное положение.

Так же журналисты рассказали про ситуацию, когда украинский военный выругался и отключил гарнитуру. Причиной стали и размытая картинка на видеомониторе, и перебои со связью. Российская техника попросту заглушила все сигналы.