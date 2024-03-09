Первый зампостпреда России Дмитрий Полянский выступил с заявлением на заседании Совета безопасности ООН. Вопрос касался безопасности Зеленского, который был в Одессе, когда на город наносили удары российские военные.

- В Одессе, по военным объектам которой действительно наносился удар во время приезда в этот город высокопоставленной греческой делегации, сирена не прозвучала, - сказал политик.

Кроме того, он обратился к иностранным коллегам с просьбой трезво оценить возможности России.

- Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать? - подчеркнул Полянский в своем выступлении.

В качестве приоритетов для России он отметил уничтожение цеха по производству морских беспилотников, а не погоня за киевским лидером.