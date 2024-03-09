Первый зампостпреда России Дмитрий Полянский выступил с заявлением на заседании Совета безопасности ООН. Вопрос касался безопасности Зеленского, который был в Одессе, когда на город наносили удары российские военные.
- В Одессе, по военным объектам которой действительно наносился удар во время приезда в этот город высокопоставленной греческой делегации, сирена не прозвучала, - сказал политик.
Кроме того, он обратился к иностранным коллегам с просьбой трезво оценить возможности России.
- Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать? - подчеркнул Полянский в своем выступлении.
В качестве приоритетов для России он отметил уничтожение цеха по производству морских беспилотников, а не погоня за киевским лидером.
- А если кто-то из вас в душе надеется избавиться таким образом от главаря киевского режима, то могу вас разочаровать: в наши планы это не входит, - закончил свою речь Полянский.
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