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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:17

"Хотели бы – сделали": Полянский заявил, что Россия не планирует устранять Зеленского

Первый зампостпреда России Дмитрий Полянский выступил с заявлением на заседании Совета безопасности ООН. Вопрос касался безопасности Зеленского, который был в Одессе, когда на город наносили удары российские военные.

- В Одессе, по военным объектам которой действительно наносился удар во время приезда в этот город высокопоставленной греческой делегации, сирена не прозвучала, - сказал политик.

Кроме того, он обратился к иностранным коллегам с просьбой трезво оценить возможности России.

- Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать? - подчеркнул Полянский в своем выступлении.

В качестве приоритетов для России он отметил уничтожение цеха по производству морских беспилотников, а не погоня за киевским лидером.

- А если кто-то из вас в душе надеется избавиться таким образом от главаря киевского режима, то могу вас разочаровать: в наши планы это не входит, - закончил свою речь Полянский.

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