Декан факультета международных отношений и региональных исследований магистратуры Университета иностранных языков Хангук Хон Ван Сок считает, что обсуждаемые вопросы поставок ракет Taurus Киеву могут привести к очень неприятным последствиям для всего мира. Немецкие крылатые ракеты на Украине будут только способствовать эскалации конфликта.
- Прямое и косвенное участие США, Великобритании и других ключевых стран НАТО в войне на Украине - секрет Полишинеля, неудобная правда, - подчеркнул он в интервью.
Эксперт также дополнил, что в результате этого события могут начинать развивать непредсказуемо. НАТО следует подумать о том, стоит ли провоцировать ядерную или третью мировую войну.
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