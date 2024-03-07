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Эксперты уверены, что поставка ракет Taurus на Украину только усугубит конфликт
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 10:45

Эксперты уверены, что поставка ракет Taurus на Украину только усугубит конфликт

Декан факультета международных отношений и региональных исследований магистратуры Университета иностранных языков Хангук Хон Ван Сок считает, что обсуждаемые вопросы поставок ракет Taurus Киеву могут привести к очень неприятным последствиям для всего мира. Немецкие крылатые ракеты на Украине будут только способствовать эскалации конфликта.

- Прямое и косвенное участие США, Великобритании и других ключевых стран НАТО в войне на Украине - секрет Полишинеля, неудобная правда, - подчеркнул он в интервью.

Эксперт также дополнил, что в результате этого события могут начинать развивать непредсказуемо. НАТО следует подумать о том, стоит ли провоцировать ядерную или третью мировую войну.

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