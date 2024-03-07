Декан факультета международных отношений и региональных исследований магистратуры Университета иностранных языков Хангук Хон Ван Сок считает, что обсуждаемые вопросы поставок ракет Taurus Киеву могут привести к очень неприятным последствиям для всего мира. Немецкие крылатые ракеты на Украине будут только способствовать эскалации конфликта.

- Прямое и косвенное участие США, Великобритании и других ключевых стран НАТО в войне на Украине - секрет Полишинеля, неудобная правда, - подчеркнул он в интервью.

Эксперт также дополнил, что в результате этого события могут начинать развивать непредсказуемо. НАТО следует подумать о том, стоит ли провоцировать ядерную или третью мировую войну.