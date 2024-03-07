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ВСУ используют новую тактику атак на Черном море
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 8:35

ВСУ используют новую тактику атак на Черном море

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал о новой тактике, которую начали использовать ВСУ. Дроны, которые используются на Черном море, теперь запускаются практически стаями.

- У них это главная тема сейчас на Черном море - применение безэкипажных катеров, - сообщил Дандыкин. - „Стаями" нападать стали. Не меньше десятка было. Чем больше катер, тем больше он может переносить взрывчатки.

Военный также подчеркнул, такие атаки - откровенный вызов, на который надо отвечать. Его поддержал генерал-лейтенант Александр Михайлов - он рассказал, что на данный момент главная задача ВСУ это уничтожение Черноморского флота и разрушение Крымского моста.

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