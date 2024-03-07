Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал о новой тактике, которую начали использовать ВСУ. Дроны, которые используются на Черном море, теперь запускаются практически стаями.
- У них это главная тема сейчас на Черном море - применение безэкипажных катеров, - сообщил Дандыкин. - „Стаями" нападать стали. Не меньше десятка было. Чем больше катер, тем больше он может переносить взрывчатки.
Военный также подчеркнул, такие атаки - откровенный вызов, на который надо отвечать. Его поддержал генерал-лейтенант Александр Михайлов - он рассказал, что на данный момент главная задача ВСУ это уничтожение Черноморского флота и разрушение Крымского моста.
В США считают, что у власти стоит не Джо Байден
В качестве доказательства политики приводят состояние здоровья президента.
Дефицит воды может стать причиной конфликта между странами ЕС
Всему виной частые засухи, считают эксперты.
Путин: "Углеродная нейтральность" призвана обесточить наши конкурентные преимущества
"Углеродная нейтральность" Европы на деле призвана обесточить конкурентоспособность РФ, считает наш президент.
Эксперты рассказали, к чему приводит отказ от сахара
Врачи, в телепрограмме "Жить здорово!", под руководством Елены Малышевой, привели результаты исследования, показывающие, что употребление избыточного сахара приводит к привыканию из-за выделения гормонов удовольствия.