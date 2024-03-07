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Эксперт: Конфликт с Украиной может стать крупномасштабной войной
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:52

Эксперт: Конфликт с Украиной может стать крупномасштабной войной

Начальник академии Генштаба ВС России генерал-полковник Владимир Зарудницкий рассказал свое мнение о ситуации, связанной с конфликтом на Украине. По его словам, существует угроза возникновения крупномасштабной войны в Европе.

- Не исключена возможность эскалации конфликта на Украине - от расширения участников "прокси-сил" до крупномасштабной войны в Европе, - сообщил Зарудницкий.

Также он не уверен, что прекращение украинского конфликта как-то повлияет на ситуацию - это не будет означать окончание конфронтации с Западом. Процесс уже запущен, и страны столкнулись с противоречием друг другу.

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