Начальник академии Генштаба ВС России генерал-полковник Владимир Зарудницкий рассказал свое мнение о ситуации, связанной с конфликтом на Украине. По его словам, существует угроза возникновения крупномасштабной войны в Европе.
- Не исключена возможность эскалации конфликта на Украине - от расширения участников "прокси-сил" до крупномасштабной войны в Европе, - сообщил Зарудницкий.
Также он не уверен, что прекращение украинского конфликта как-то повлияет на ситуацию - это не будет означать окончание конфронтации с Западом. Процесс уже запущен, и страны столкнулись с противоречием друг другу.
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