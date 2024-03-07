Начальник академии Генштаба ВС России генерал-полковник Владимир Зарудницкий рассказал свое мнение о ситуации, связанной с конфликтом на Украине. По его словам, существует угроза возникновения крупномасштабной войны в Европе.

- Не исключена возможность эскалации конфликта на Украине - от расширения участников "прокси-сил" до крупномасштабной войны в Европе, - сообщил Зарудницкий.

Также он не уверен, что прекращение украинского конфликта как-то повлияет на ситуацию - это не будет означать окончание конфронтации с Западом. Процесс уже запущен, и страны столкнулись с противоречием друг другу.