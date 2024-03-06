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Госдеп: У Украины есть план, который приведет к победе
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 6:06

Госдеп: У Украины есть план, который приведет к победе

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер открыто намекнул журналистам о неких военных сюрпризах, которые, по его словам, Киев подготовил для Кремля. Однако при этом он не конкретизировал информацию.

- Мы с нетерпением ждем возможности увидеть результаты, - дополнил свое заявление Миллер.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби начал утверждать, что Киев никогда не просил перевести военных США на территорию Украины. По его словам, лидеру страны требовалось только вооружение, и больше ничего.

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