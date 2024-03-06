Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев обратился к властям Германии с призывом передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. В планах Украины - удары по территории Крыма и по Крымскому мосту.

- Мы начали просить их еще в мае 2022 года, - сказал депутат. - Нам нужно это дальнобойное оружие, чтобы срабатывать по Крыму и Крымскому мосту.

По его словам, Taurus непременно помогут ликвидировать российские склады, командные пункты и прочие важные для армии точки. Также Чернев обратил внимание на точку зрения Шольца. Как считает военный, канцлер отказывается поставлять оружие лишь потому, что боится ответной реакции со стороны РФ.