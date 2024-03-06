Телеканал "Общественное" сообщил о новом взрыве. Он произошел в Одессе в ночь на шестое марта, сообщают журналисты.
После первого жители города услышали еще два взрыва, на данный момент власти объявили воздушную тревогу.
Во вторник, пятого марта, также происходили взрывы. Ответственность за них взяли представители ВСУ, сообщив, что это была атака дронов. Перед этим взрывы были зафиксированы второго марта. В городе работает система противовоздушной самообороны.
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