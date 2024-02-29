Специальный представитель президента РФ, экс-министр обороны Сергей Иванов проинформировал о нынешнем положении российской армии в зоне СВО. Он уверил, что призывников туда не отправляют - это исключено.

- Никаких призывников в зоне специальной военной операции нет и быть не может, - сообщил Иванов. - Половина армии как минимум уже контрактная.

Отдельно он отметил изменение ситуации по сравнению со временем, когда происходила Чеченская война.