Специальный представитель президента РФ, экс-министр обороны Сергей Иванов проинформировал о нынешнем положении российской армии в зоне СВО. Он уверил, что призывников туда не отправляют - это исключено.
- Никаких призывников в зоне специальной военной операции нет и быть не может, - сообщил Иванов. - Половина армии как минимум уже контрактная.
Отдельно он отметил изменение ситуации по сравнению со временем, когда происходила Чеченская война.
- Мы создавали отдельные роты, боевые тактические группы, которые воевали в Чечне. - Я не хочу забывать об этом, молодые ребята-россияне по призыву прекрасно воевали, низкий им за это поклон.
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