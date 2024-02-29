Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о том, как правительство работает над правильным распределением военных сил. По его словам, перевод военных специалистов в пехоту неоправдан и выглядит порочным. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
Иванов рассказал, что уже зарегистрировано несколько обращений с жалобами на то, что связистами, артиллеристами и другими профессионалами закрывают нехватку кадров в пехоте. Депутат передал информацию в Минобороны, где ответили, что такие перестановки не предусмотрены законом, поэтому являются нелегитимными. В правительстве заявили, что с такими проблемами начата борьба.
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