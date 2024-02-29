Гендиректор предприятия ООО "Арго" Константин Багдасаров рассказал о новой разработке. Сейчас специалисты создают вездеход-амфибию "Тритон", который сделает водные преграды вполне доступными для российских бойцов.

- Одно из самых перспективных направлений применения "Тритона" сегодня - форсирование водных преград с последующим созданием плацдармов в зоне СВО, - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что такая машина поможет максимально сократить сроки пересечения водной преграды.

- Очень скоро на противоположном берегу у нас будет целая рота, а через час - уже две, - рассказал Багдасаров.

Еще одним достоинством техники стал небольшой размер - поразить такую цель достаточно сложно.