Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал россиянам о том, как сейчас обстоят дела на южной части Работино. По его словам, на данный момент, российские бойцы взяли эту территорию под контроль.

- Наши бойцы контролируют южные окраины села Работино, осуществляя атаки в сторону центра, тесня противника, - сообщил Рогов. - За село продолжаются ожесточенные бои. Враг окопался в северной части.

Также он подчеркнул, что перед нашими бойцами сейчас стоит сложная задача по освобождению Работино. Как говорит военный, процесс происходит метр за метром, так как идет вскрытие глубокоэшелонированной обороны.