Минобороны РФ рассказало о звуковещательных станциях, с помощью которых российские военные добиваются дестабилизации настроя в войсках в ВСУ. Вариации звукового давления разнообразны: включается и шум тяжелой военной техники, и крики женщин и детей, был случай, когда похоронный марш играл в течение пяти часов, рассказывает один из командиров такой техники.

- После захвата определенных опорных точек, блиндажей на некоторых участках военнослужащие ВСУ не оказывали после нашей работы серьезного сопротивления и просто сдавались, - сообщил боец. - И наши ребята их просто забирали.

Диапазон покрытия у звуковещательной станции доходит до пяти километров, но, как говорят солдаты, часто приходится подходить к противнику гораздо ближе. Призывы сдаваться звучат на двух языках: русском и украинском, иногда их дублируют и на английском, так как среди наемников много англоязычных граждан.