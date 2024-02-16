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Российская армия использует на бойцов ВСУ психологическое воздействие, включая похоронный марш
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 11:52

Российская армия использует на бойцов ВСУ психологическое воздействие, включая похоронный марш

Минобороны РФ рассказало о звуковещательных станциях, с помощью которых российские военные добиваются дестабилизации настроя в войсках в ВСУ. Вариации звукового давления разнообразны: включается и шум тяжелой военной техники, и крики женщин и детей, был случай, когда похоронный марш играл в течение пяти часов, рассказывает один из командиров такой техники.

- После захвата определенных опорных точек, блиндажей на некоторых участках военнослужащие ВСУ не оказывали после нашей работы серьезного сопротивления и просто сдавались, - сообщил боец. - И наши ребята их просто забирали.

Диапазон покрытия у звуковещательной станции доходит до пяти километров, но, как говорят солдаты, часто приходится подходить к противнику гораздо ближе. Призывы сдаваться звучат на двух языках: русском и украинском, иногда их дублируют и на английском, так как среди наемников много англоязычных граждан.

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